Розстріл українських військових на Запоріжжі: встановили ймовірних підозрюваних

Винні неминуче відповідатимуть за злочини проти українців.

Україна встановила ймовірних підозрюваних у розстрілі трьох українських військовополонених на Запоріжжі. Ними є російські окупанти із 76-ої гвардійської десантно-штурмової дивізії ("Псковська десантна дивізія").

Про це повідомив керівник департаменту протидії злочинам Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов Офіс в ефірі "Радіо Свобода".

Раніше окупанти вже вчиняли воєнні злочини в інших регіонах України. Зокрема, такі випадки фіксувалися на Київщині.

"Імена загиблих військовослужбовців ЗСУ встановлені, наразі верифікуються і будуть оприлюднені згодом", – додав Бєлоусов

Нагадаємо, прокуратура розпочала розслідування за фактом розстрілу ворогом українських військовополонених під Запоріжжям на початку грудня цього року.

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