Ростріл українських військовополонених: омбудсман звернеться до ООН після чергового відео зі стратою

У понеділок, 4 грудня, уповноважений з прав людини офіційно звернеться до Міжнародного комітету Червоного Хрестата та ООН через розстріл окупаційною армією українських військовополонених. Цей факт – ще один яскравий приклад порушення міжнародного гуманітарного права з боку РФ та російських військових.

Про це омбудсман Дмитро Лубінець сказав у коментарі hromadske.

Злочинці мають відповісти

Як наголосив уповноважений, на відео чітко всі можуть побачити, що українські військові виконують усі необхідні речі, які показують, що вони без зброї, що вони здаються в полон і не несуть жодної загрози для російських військових.

"Отже, їх автоматично повинні були взяти в полон і надати статус військовополонених", – акцентував він.

Росія та росіяни мають нести відповідальність за скоєне в Україні. Кожен випадок цинічного вбивства українців має бути зафіксований, а винні –покарані. Лубінець вважає, що українським правоохоронним та розвідувальним органам вдасться фізично встановити причетних до цього ганебного воєнного злочину.

"А саме – вбивства (йдеться про порушення звичаїв ведення війни та Женевської конвенції – ред.) українських військовополонених", – резюмував Лубінець.

Нагадаємо, російські окупанти біля Степового на Авдіївському напрямку розстріляли двох українських солдатів, які здавалися в полон через нестачу боєприпасів.

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