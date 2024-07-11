Розстріл військовополонених ЗСУ: Мусієнко сказав, як можна покарати окупантів

Військових армії РФ можна притягнути до юридичної відповідальності за розстріл українських військовополонених. Такі випадки в історії є.

Про це в ефірі телемарафону сказав військовий експерт Олександр Мусієнко.

Противника треба знищувати на полі бою

За словами Мусієнка, можна згадати міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії. Але там це стосувалося людей, які або склали зброю, або були цивільними.

"Прецеденти такі є, зокрема і Нюрнберзький трибунал. Там одне зі звинувачень було – це розстріл громадян, зокрема і військовополонених. Тоді ще навіть не було Женевських конвенцій", – сказав Мусієнко.

Своєю поведінкою окупанти цинічно порушують міжнародне право, що можна кваліфікувати як воєнний злочин. Водночас, додає військовий експерт, цю проблему наразі складно вирішити у юридичній площині.

"З точки зору міжнародного права – коли воно порушується, його треба відновлювати. Якщо воно порушується зброєю, його тільки зброєю і можна відновити. Міжнародні механізми, тиск – це все відбувається, але це не має практичної реалізації, впливу на Росію", – зауважив він.

Мусієнко пояснив просту формулу: якщо є озброєний злочинець, він погрожує – йому кажуть: "Кинь зброю". У разі, коли він не кидає зброю, на нього намагаються вплинути й можуть знешкодити на законних підставах. Мусієнко наголошує, що йдеться про знищення ворога на полі бою, а не ідентичний розстріл військовополонених армії РФ.

"Чи означає це, що ми маємо вдаватися до практик, якими діє ворог? Щоб потім з'являлися світлини, як українські військові розстрілюють десь там полонених… Думаю, що ні. Оскільки світ не такий справедливий, як нам би цього хотілося. Не завжди і не всі будуть поглиблюватися в те, хто агресор, а хто жертва. Багато хто хоче створити інформаційне тло "Вони ж однакові", – пояснив Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, російські військові скоїли черговий воєнний злочин. Окупанти знову цинічно розстріляли українських військовополонених. Вбивство двох військових ЗСУ потрапило на відео, зняте поблизу села Роботине Пологівського району Запорізької області. Наші хлопці були без зброї й не чинили опору.

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