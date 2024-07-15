Росіяни заборонили в’їзд до 15-кілометрової зони берега Дніпра на Херсонщині

Росіяни заборонили вʼїзд місцевим до 15 кілометрової зони берега Дніпра на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Про це пише Центр національного спротиву.

Відповідний наказ опублікували від імені Володимира Сальдо, який виконує роль місцевого губернатора. Наказ вступає в дію з 1 серпня у Каховському районі, а з 1 вересня вздовж всього лівобережжя Херсонщини.

Згідно з указом вʼїзд дозволений лише у випадку спецдозволу окупантів. Раніше ворог провів депортацію місцевих мешканців в більшості наче них пунктів у визначеній зоні.

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Нагадаємо, що на окупованих територіях України триває масовий призов до армії РФ. Повістки видають на підприємствах та блокпостах.

Додамо, що російські окупанти поширюють фейк про спалах холери у Херсоні.

Зауважимо, що окупаційна армія Росії атакувала ремонтну бригаду, яка лагодила газопровід в одному з населених пунктів Білозерської громади Херсонщини.

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