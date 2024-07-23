Ротація і українські ракети: Зеленський провів Ставку — подробиці

Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача. Обговорювали ситуацію на фронті та ракетну програму.

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому було розглянуто низку важливих питань щодо оборони країни та розвитку власного оборонно-промислового комплексу.

Про це глава держави повідомив у телеграмі.

На засіданні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генерального штабу Анатолій Баргилевич доповіли про зміни в оперативній ситуації на фронті. Було обговорено прогнози подальшого розвитку подій та плани дій українських військ. Особлива увага приділялася питанню комплектації бригад для забезпечення своєчасної ротації особового складу.

Значну частину засідання було присвячено обговоренню можливостей завдавання ударів за лінію фронту. Учасники Ставки проаналізували ефективність використання українських дронів різних типів, а також тактику російської армії щодо застосування безпілотників. Окремо було розглянуто питання ефективності радіоелектронної боротьби (РЕБ) та інших методів протидії БпЛА.

Важливим питанням порядку денного стала українська ракетна програма. За словами президента, Україна активно працює над зменшенням залежності від постачання ракет партнерами, зокрема для систем протиповітряної оборони. З цього питання доповідали міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк та віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо, раніше Зеленський відповів, чи поступиться територією, аби зберегти життя людей.

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