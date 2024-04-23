"Ротації не буде": командувач Нацгвардії пояснив, чому мобілізація треба війську

Російська агресія проти України вже йде другий рік, і тривалі інтенсивні бої призвели до критичної нестачі особового складу в НГУ.

В Національній гвардії України критично не вистачає особового складу через тривалу війну з російськими окупантами.

Про це заявив командувач НГУ Олександр Півненко в інтерв'ю виданню LIGA.net.

"Не буде мобілізації - не буде ротації. Без неї люди виснажуються. Жоден підрозділ не може два-три роки воювати в обороні. Особливо якщо стоїть на напрямку, який цікавий противнику. Командири просто морально втомлюються. Їх потрібно міняти. Я вже не кажу про бійців. Тому головне питання: де взяти людей", - сказав він.

Півненко розповів, що нині ротація відбувається за рахунок внутрішніх переміщень і рекрутингу.

"У нас дуже непогані історії з рекрутингу в бригадах наступу... Нацгвардія сьогодні - один із найбільших роботодавців, якщо говорити більш цивільними термінами. Люди мають нам довіряти. Знати: якщо вони приходять до бригади Нацгвардії, там навчать, врахують характер і заберуть на напрямок роботи, де людина принесе найбільшу користь. Немає сенсу просто гнати на лінію фронту, щоб перекрити якийсь напрямок, відправляти туди всіх. Так не працює", - сказав Півненко.

Командувач НГУ вважає, що рекрутинг здатен замінити мобілізацію, але не зараз.

"Це має відбуватися паралельно. Система не може швидко перебудуватися. Думаю, за кілька місяців ми побачимо збільшення кількості людей, які бажають приходити в армію. На жаль, з інформаційними спецопераціями противник теж працює постійно. Цей негатив дає свій результат, люди просто бояться йти в армію. Вони думають, що вже завтра їх без підготовки кинуть кудись на складний Авдіївський напрямок, і вони там загинуть", - зазначив командувач.

Він упевнений, що країна має перейти на військові рейки, і це вже відбувається.

"Потрібно все повністю змінювати. У всій системі. Кожен має розуміти, що від нього залежить, збережеться ця країна чи ні. У кожного має бути напрямок, де він зможе допомогти військовим і обороні. Війна триватиме. У той чи інший спосіб. Поки ми не відіб'ємо в росіян бажання лізти на нашу територію, нічого не скінчиться. Щоб відбиватися від них потрібні сили. Потрібна підготовка. Потрібно, щоб люди розуміли: у мобілізації нічого страшного немає - тебе навчать, подивляться на твої навички і дадуть тобі напрямок роботи", - додав Півненко.

Нагадаємо, раніше очільник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що зараз триває планова ротація підрозділів, які від початку повномасштабного вторгнення виконували завдання в районах бойових дій. Цим займаються фахівці.

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