Ротації в СБУ: Зеленський змінив керівництво одразу в кількох регіонах

Президент України Володимир Зеленський здійснив кадрові зміни у Службі безпеки України в Києві та кількох регіонах.

Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента України.

Зокрема, звільнено начальника Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області Артема Бондаренка. На його місце призначено Артема Борисевича.

Водночас Борисевич залишив посаду керівника СБУ в Херсонській області. Новим очільником управління в регіоні став Володимир Ваврух.

Також відбулися зміни в Харківській області: з посади звільнено Олександра Куця, а новим керівником СБУ призначено Дениса Лутія.

Нагадаємо, після теракту в Голосіївському районі Києва з посад зняли всю вертикаль Управління патрульної поліції столиці.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що українська правоохоронна система готується до масштабної трансформації. Кожен поліцейський має отримати досвід роботи в умовах реальних бойових загроз. Крім того, відомство планує кардинально оновити підходи до озброєння цивільних та тактики вуличних патрулів.

18 квітня стався теракт у Києві. В той час, коли стрілець йшов і розстрілював людей, працівники поліції втекли замість того, щоб рятувати людей. Після цієї ситуації в соцмережах зʼявилося відео, як поліцейські тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем.