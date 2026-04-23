Ротації в СБУ: Зеленський змінив керівництво одразу в кількох регіонах
Президент провів кадрові ротації в СБУ, змінивши керівників у Києві та кількох областях.
Президент України Володимир Зеленський здійснив кадрові зміни у Службі безпеки України в Києві та кількох регіонах.
Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента України.
Зокрема, звільнено начальника Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області Артема Бондаренка. На його місце призначено Артема Борисевича.
Водночас Борисевич залишив посаду керівника СБУ в Херсонській області. Новим очільником управління в регіоні став Володимир Ваврух.
Також відбулися зміни в Харківській області: з посади звільнено Олександра Куця, а новим керівником СБУ призначено Дениса Лутія.
Перестановки у силових структурах — останні новини
Нагадаємо, після теракту в Голосіївському районі Києва з посад зняли всю вертикаль Управління патрульної поліції столиці.
Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що українська правоохоронна система готується до масштабної трансформації. Кожен поліцейський має отримати досвід роботи в умовах реальних бойових загроз. Крім того, відомство планує кардинально оновити підходи до озброєння цивільних та тактики вуличних патрулів.
18 квітня стався теракт у Києві. В той час, коли стрілець йшов і розстрілював людей, працівники поліції втекли замість того, щоб рятувати людей. Після цієї ситуації в соцмережах зʼявилося відео, як поліцейські тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем.