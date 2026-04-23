ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
1 хв

Ротації в СБУ: Зеленський змінив керівництво одразу в кількох регіонах

Президент провів кадрові ротації в СБУ, змінивши керівників у Києві та кількох областях.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коментарі
Служба безпеки України / © twitter/СБУ

Президент України Володимир Зеленський здійснив кадрові зміни у Службі безпеки України в Києві та кількох регіонах.

Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента України.

Зеленський провів кадрові зміни в СБУ в Києві та трьох областях. / © Скріншот

Зокрема, звільнено начальника Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області Артема Бондаренка. На його місце призначено Артема Борисевича.

Водночас Борисевич залишив посаду керівника СБУ в Херсонській області. Новим очільником управління в регіоні став Володимир Ваврух.

Також відбулися зміни в Харківській області: з посади звільнено Олександра Куця, а новим керівником СБУ призначено Дениса Лутія.

Перестановки у силових структурах — останні новини

Нагадаємо, після теракту в Голосіївському районі Києва з посад зняли всю вертикаль Управління патрульної поліції столиці.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що українська правоохоронна система готується до масштабної трансформації. Кожен поліцейський має отримати досвід роботи в умовах реальних бойових загроз. Крім того, відомство планує кардинально оновити підходи до озброєння цивільних та тактики вуличних патрулів.

18 квітня стався теракт у Києві. В той час, коли стрілець йшов і розстрілював людей, працівники поліції втекли замість того, щоб рятувати людей. Після цієї ситуації в соцмережах зʼявилося відео, як поліцейські тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем.

Коментарі (0)
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie