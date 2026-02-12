Ротавірус чи політичний маневр: усі подробиці скандалу з отруєнням нардепів

У Верховній Раді масово отруїлися депутати / © Associated Press

Реклама

Масове нездужання народних депутатів паралізувало роботу Верховної Ради, змусивши керівництво парламенту достроково закрити пленарний тиждень.

Поки фахівці з’ясовують, що стало причиною хвороби нардепів, соцмережі вибухнули хвилею критики.

Військові та активісти називають ситуацію «посміховиськом», ставлячи під сумнів реальність масового отруєння на фоні постійних прогулів та політичних суперечок.

Реклама

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Отруєння у Верховній раді: що відомо

У четвер, 12 лютого 2026 року, Верховна Рада достроково завершила роботу, не розглянувши жодного питання. Через відсутність депутатів у залі забракло голосів навіть для сигнального голосування, тож наступні засідання відбудуться лише після 24 лютого.

Головною причиною порожньої зали стало масове отруєння парламентарів, яке, за словами нардепів Ярослава Железняка та Миколи Тищенка, сталося напередодні в їдальні Верховної Ради.

Через відсутність депутатів у залі забракло голосів навіть для сигнального голосування

Народний депутат Олександр Маріковський розповів, що симптоми нездужання виявили у близько 10% депутатського корпусу.

Реклама

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко офіційно закрив засідання, побажавши хворим колегам швидкого одужання.

«Бажаю здоров’я всі, хто сьогодні з причин здоров’я не міг прибути. Одужуйте», — наголосив він.

Згодом голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у коментарі 24 Каналу розповів, що занедужали переважно депутати з фракції «Слуга народу». За йогословами, мова йде приблизно про 15 — 30 осіб, однак їх кількість уточнюється.

У їдальні Верховної ради проводять перевірку

Після повідомлень про масове нездужання нардепів, у їдальні Верховної Ради розпочали термінову перевірку, повідомляє Інтерфакс. Пресслужба апарату ВРУ повідомила, що санітарно-епідеміологічна служба вже відбирає зразки продуктів та опитує ймовірних потерпілих для з’ясування обставин.

Реклама

Попередньо фахівці розглядають версії: спалах ротавірусу або іншої гострої кишкової інфекції. Остаточні висновки оприлюднять лише за результатами лабораторних досліджень, про що обіцяють поінформувати додатково.

У їдальні Верховної Ради розпочали термінову перевірку / © Associated Press

Водночас, як повідомляє Суспільне, близько двох десятків хворих мають однакові симптоми: високу температуру та блювоту. Попри розголос навколо їдальні, версія про харчове отруєння не єдина.

Поряд із перевіркою страв у буфеті розглядають і варіант поширення вірусної інфекції.

Дехто з хворих запевняє, що взагалі не обідав у Раді, а лише пив каву чи воду. Це вказує на те, що ротавірус могли занести ззовні через побутові контакти, наприклад, від дітей.

Реклама

Небезпечний вірус може передаватися фекально-оральним шляхом

Інфекціоніст Федір Лапій у коментарі для Telegraf пояснив, що для ротавірусу характерна чітка сезонність із піком саме в лютому.

За словами лікаря, зупинити поширення цієї інфекції складно, адже вона не надто залежить від рівня санітарії чи добробуту країни. Навіть у найрозвиненіших державах фіксують високу захворюваність, оскільки вірус легко передається через побутові контакти.

«Хоча вірус передається фекально-оральним шляхом (через брудні руки — Ред.), попередити інфікування досить складно — його передача не сильно залежить від санітарно-побутових умов. Однаково хворіють як в бідних, так і в багатих країнах. Як з поганими санітарно-побутовими умовами, так і з високого рівня», — заначив медик.

Лапій наголосив, що світова практика вакцинації дітей суттєво зменшила кількість важких випадків і серед дорослих.

Реклама

Водночас перенесене раніше захворювання не гарантує повного захисту, бо ротавірус має багато різних генотипів. Він зауважив, що хоча дорослі зазвичай хворіють легше за малюків, кожна нова зустріч із вірусом може знову спровокувати нездужання.

Реакція українців на події в Раді

Підполковник ЗСУ та заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін розкритикував нинішній склад Верховної Ради. Військовий заявив, що чинний парламент потребує негайної заміни, оскільки спостерігати за його роботою «вже просто неможливо».

За словами Жоріна, більшість народних обранців не приносять жодної користі, навіть якщо взагалі з’являються на засіданнях.

Максим Жорін

«Більшість нардепів — це якщо вони взагалі доходять до засідань — не приносять там жодної користі. Більше того — пусті зали, вся ця фріковська поведінка вже остаточно перетворила вищий законодавчий орган на якесь посміховисько», — написав він у Telegram.

Реклама

Активіст і ветеран Олег Симороз висунув свою версію подій. Він припускає, що засідання Верховної Ради зірвалося через масові прогули, а історія з «отруєнням у їдальні» — лише фейк, запущений для прикриття порожньої зали. За його словами, справжня причина демаршу полягає у внутрішніх конфліктах навколо розподілу бюджету та відсутності гарантій недоторканності для учасників корупційних схем.

«Відтак, вони демонстративно зривають роботу парламенту під час війни. Більшість з них сидить в Буковелі, там деякі з них підхопили ротовірус, який сколихнув майже весь курорт, так піарники народили новину «отруїлися на роботі», — заначив Симороз.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.