Роумінг для абонентів "Київстару" заблокували: у Держспецзвʼязку назвали причину

Послугу національного роумінгу для абонентів "Київстар" після масштабного збою було заблоковано за запитом Служби безпеки України.

Про це повідомили у пресслужбі Держспецзвʼязку.

"Для уникнення перевантаження мереж інших операторів, за запитом СБУ, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій видав розпорядження про тимчасове блокування послуги національного роумінгу для абонентів "Київстар", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що фахівці урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, разом з колегами з СБУ та представниками телеком-оператора працюють над дослідженням кіберінциденту.

Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО закликав громадян зберігати спокій та максимально користуватися Wi-Fi мережами, а громадські заклади - зробити власні мережі Wi-Fi доступними для всіх користувачів.

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Нагадаємо, зранку 12 грудня у роботі "Київстар" стався масштабний збій. На проблеми зі зв'язком почали скаржитися користувачі мобільного оператора.

Втім, після збою в "Київстарі" абонентам не вдалося підключитися до національного роумінгу. Повідомлялося, що проблема зі зв'язком вплинула і на інші сервіси. Зокрема, й на внутрішній роумінг.

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