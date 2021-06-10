Роз’яснення телеканалу 1+1 щодо повідомлення уповноваженого із захисту державної мови

1+1 звертається до уповноваженого із захисту державної мови з проханням не маніпулювати цифрами, підходити до питання комплексно та послідовно, зважаючи виключно на встановлені правила, а не на політичний порядок денний.

У зв’язку з активним розповсюдженням у медіапросторі повідомлення Секретаріату уповноваженого щодо недотримання вимог щодо обов’язкового (мінімального) обсягу мовлення державною мовою, вважаємо за необхідне наголосити на наступній інформації. На сьогодні застосування державної мови на телебаченні регулюється Законами України "Про телебачення і радіомовлення", "Про забезпечення функціонування української мови як державної", "Про кінематографію", "Про рекламу". Відповідно до законодавства у проміжку 18:00-22:00 на українському телебаченні мінімум 75% усього контенту має транслюватися державною мовою.

Ця практика діє вже протягом щонайменше чотирьох років, таким правилом керуються всі учасники телевізійного ринку, а дотримання вказаних норм контролюється державним регулятором – Національною радою з питань телебачення та радіомовлення. Інших роз’яснень і тлумачень законодавчих актів немає, також не було жодного прецеденту, коли б дотримання мовних квот на телебаченні рахувалося за іншим принципом.

Враховуючи те, що програми мають різний хронометраж і жанровість, включно з анонсами, рекламою та міжпрограмними блоками, телеканал 1+1 витримує загальний обсяг україномовного контенту у проміжок 18:00-22:00 у встановлених законом межах – понад 75% – та витримує діючі нормативи в інших проміжках часу. На наше тверде переконання, квота має застосовуватися до будь-якого типу контенту в ефірі, який споживає глядач. Тож у тиждень, коли Секретаріат уповноваженого здійснював моніторинг, телеканал 1+1 мовив у межах встановленої квоти – 78,5% усього контенту на телеканалі транслювалося українською мовою.

Разом з тим, хочемо звернути увагу уповноваженого із захисту державної мови на інші популярні майданчики в Україні, окрім телебачення з його чіткими правилами. Адже на сьогодні питання мови жодним чином не регулюється та не контролюється в мережі Інтернет та на інтернет-платформах, YouTube-каналах тощо.

Тому ще раз звертаємося до уповноваженого із захисту державної мови з проханням не маніпулювати цифрами, підходити до питання комплексно та послідовно, зважаючи виключно на встановлені правила, а не на політичний порядок денний.

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