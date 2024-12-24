Розберемось після перемоги: комбат відреагував на закиди щодо проблем у Силах оборони

Федоренко вважає, що цивільні не мають морального права критикувати Верховного Головнокомандувача або Головнокомандувача ЗСУ.

Під час повномасштабної війни потрібно дуже відповідально ставитись до висловлювань на адресу військових та їхнього командування, щоб не деморалізувати військовослужбовців.

Таку думку висловив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, передає "24 канал".

"Я щиро переконаний, що не мають морального права невійськові, навіть ті, що обіймають певні посади, на які їх тимчасово делегувала українська нація, критикувати Верховного Головнокомандувача або Головнокомандувача Збройних Сил України", – вважає Федоренко.

Він закликає не обговорювати певних командирів бригад та їхню буцімто неспроможність. Натомість у проблемах, якщо вони існують, потрібно розбиратися, вживати необхідних заходів, які передбачені законом, і розслідувати, чи може та чи інша особа може обіймати свою посаду.

"А що зараз коїться – дискредитується інститут Збройних Сил України в особі Головнокомандувача. Також просувається наратив, зокрема через авторитетних військових, що низка командирів бригад, батальйонів чи рот буцімто "повні дурні", – сказав він, очевидно натякаючи на скандал з колишнім головним сержантом 47 бригади Валерієм Маркусом, який розкритикував екскомбата тієї 47-мки Івана Шаламагу.

Федоренко наголошує, що такий інформаційний шум демотивує солдатів. "Яка у нього (військового – Ред.) буде мотивація? Чи можна так взагалі робити, чи з деякими речами все ж потрібно розбиратися вже після перемоги", – вважає командир батальйону.

Водночас, за словами Федоренка, на те, що відбулося у низці бригад з перевищенням посадових обов'язків і нестатутних взаємовідношень, потрібно звертати увагу і вживати відповідних заходів.

Нагадаємо, що довколо 211-ї бригади ЗСУ спалахнув гучний скандал. Повідомлялося про численні факти знущань з військовослужбовців, зловживання командуванням, побори та катування.

В Генштабі ЗСУ запевнили, що вже відправили комісію для перевірки зазначеної інформації. Своєю чергою Рустем Умєров заявив про негайний початок роботи Головної інспекції Міноборони, яка перевірить факти, викладені у ЗМІ.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.