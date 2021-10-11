Розбещення дитини у оздоровчому таборі Бердянська: батько дівчинки розповів подробиці шокувального інциденту (відео)

Випадок з дівчинкою обговорили на одному із центральних каналів України.

Влітку у дитячому оздоровчому таборі Бердянська стався шокувальний випадок. Вожатий розбещував дітей, коли вони спали. Одна з дівчаток прокинулася і побачила, як 18-річний хлопець зняв із неї білизну, торкався статевих органів і фотографував її на телефон. Дівчинка зателефонувала батькам, а ті звернулися до поліції.

Подію, яка сталася у Бердянську обговорили на "Суспільному" у програмі "По-людськи".

За словами батька 9-річної дівчинки Василя Денисюка, близько 9 години ранку того дня його донька зателефонувала матері і, соромлячись розповіла, що вожатий її роздягнув поки вона спала і почав фотографувати. Мама дівчинки наказала передати слухавку ще одній вожатій і розповіла їй про те, що сталося з її дитиною.

"Через 30-40 хвилин мені зателефонувала директорка табору. Я запитав, чи вони повідомили до поліції, на що вона втекла від відповіді і сказала: "Давайте, ми його звільнимо, а ви з ним далі розбирайтеся, як хочете". Щоб, мовляв, там розбиралися батьки і вожатий, і щоб табір там не фігурував. Я не погодився, сказав, викликайте поліцію. Згодом у телефонній розмові знову про це запитав, на що знову отримав слизьку відповідь, із чого зробив висновок, що поліцію ніхто не викликав", - розповідає батько дівчинки.

Зрештою чоловікові самому довелося викликати поліцію. Оскільки він перебував у Кривому Розі, він звернувся до місцевої поліції. а сам вирушив до Бердянська. Дорогою до нього зателефонували із Бердянської поліції, сказали, що підозрюваного затримали, і інформація про випадок із дитиною підтвердилася.

Виявилося, що вожатий раніше багато разів відпочивав у цьому таборі, а цього року вперше перебував у статусі вожатого, оскільки закінчив перший курс педуніверситету. Чоловіка звільнили, а правоохоронці затримали його на вокзалі.

Зараз кривдник дівчинки перебуває вдома у Києві. Слідчий і прокурор вимагали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але суддя ухвалила рішення відпустити юнака на поруки запорізького депутата Олега Коломійця, якого, нібито, попросили поручитися батьки хлопця.

Василь Денисюк сумнівається, що зловмисник може отримати покарання за свої дії.

"Наскільки я знаю, табір належить комусь із високопосадовців. Я зрозумів, що, можливо, ця справа закінчиться тим, що цей випадок залишиться безкарним", - говорить Василь.

Зараз ще тривають експертизи у цій справі.

9-річна дівчинка зараз перебуває під наглядом психологів. Батьки постраждалої сподіваються на об'єктивне рішення суддів.

18-річного киянина звинувачують за ч. 2 ст. 156 КК України (Розбещення неповнолітніх особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого).

Нагадаємо, що у Бердянську Запорізької області 18-річний юнак, який працював вожатим у дитячому оздоровчому центрі, розбещував 9-річну вихованицю. Батьки дитини звернулися до поліції і розпусника затримали.

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