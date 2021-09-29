Розбещували дітей та створювали порнографію: у Миколаївській області викрили дільців

Розбещували дітей та створювали порнографію: у Миколаївській області викрили дільців

Затриманим загрожує тюремний термін.

Правоохоронці затримали жителів Миколаєва та області. Їх підозрюють у створенні, зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

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Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваних та вилучили комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, чорнові записи, які направили на експертизу.

Двом затриманим слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочинів за статтею 156 "Розбещення неповнолітніх", статтею 301 "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів" та 301-1 "Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження" Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до десяти років позбавлення волі.

Також поліцейські встановили та затримали 42-річного чоловіка, який, за версією слідства, приблизно шість років розбещував малолітніх дітей. За даними поліції, чоловік створював медіаконтент порнографічного змісту за участю дітей та зберігав дитячу порнографію.

Чоловікові повідомили про підозру за статтею 156 та статтею 301-1 Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до десяти років позбавлення волі.

Крім цього, поліцейські викрили місцеву мешканку одного з райцентрів області, яка, за версією слідства, створювала контент інтимного характеру за участі учнів місцевої школи та розповсюджувала матеріали в Інтернеті.

Нагадаємо, що у Вінниці вчительку підозрюють в розбещенні дитини.

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