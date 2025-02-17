Розбещував малолітніх дівчаток: у Мукачеві поліція затримала 52-річного чоловіка

У Мукачеві 52-річний чоловік розбещував малолітніх дівчат. Його затримали.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

Що відомо про розбещування дітей у Мукачеві

Як зазначається, 15 лютого на лінію "102" надійшло повідомлення про розбещення двох неповнолітніх дітей у Мукачеві. Співробітники районного управління поліції негайно виїхали за викликом та встановили, що потерпілими є дві дівчинки, віком 10 та 11 років. Подія сталася вдома в однієї з дівчат. Коли діти відпочивали у кімнаті, до них увійшов дорослий чоловік, який був гостем матері.

"В один момент зловмисник почав торкатися до тіла обох дівчаток. Злякавшись, вони втекли з квартири та розповіли про подію батькам іншої потерпілої дівчинки, які й звернулася по допомогу до поліції. Правоохоронці швидко розшукали та затримали підозрюваного у злочині – 52–річного чоловіка, який до Мукачева переїхав з Дніпра", – йдеться у повідомленні.

Відповідно до статті 208 КПК України його помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі Мукачівського районного управління кваліфікували дії затриманого за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України, тобто розбещення, вчинене щодо малолітньої дитини. За процесуального керівництва окружної прокуратури, йому повідомили про підозру.

Фігурант загрожує до 8 років за ґратами. З дітьми та їх сімʼями працюють співробітники ювенальної превенції.

Раніше у Кіровоградській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який зустрічався з 14-річною дівчиною.

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