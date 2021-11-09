Розбещував і знущався цілий рік з дівчинки: у Миколаївській області чоловік відсидить 7 років

Розбещував і знущався цілий рік з дівчинки: у Миколаївській області чоловік відсидить 7 років

Обвинувачений все заперечує.

У Миколаївській області чоловіка засудили до семи років позбавлення волі за розбещення 13-річної падчерки.

Про це повідомляє сайт Офісу Генерального прокурора.

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У суді доведено, що протягом 2020 року мешканець села Біла Криниця, застосовуючи фізичну силу, систематично вчиняв дії сексуального характеру щодо неповнолітньої дочки своєї співмешканки.

У суді обвинувачений не визнав себе винним та заперечував все.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочинів за частиною 1 статті 126 ("Побої та катування"), частиною 2 статті 156 ("Розбещення неповнолітніх") Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 18-річного мешканця Ізмаїльського району засудили до 9 років позбавлення волі. Його визнали винним у замаху на зґвалтування неповнолітньої дівчини та крадіжці.

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