Розбещував і знущався цілий рік з дівчинки: у Миколаївській області чоловік відсидить 7 років

Обвинувачений все заперечує.
У Миколаївській області чоловіка засудили до семи років позбавлення волі за розбещення 13-річної падчерки.
Про це повідомляє сайт Офісу Генерального прокурора.
У суді доведено, що протягом 2020 року мешканець села Біла Криниця, застосовуючи фізичну силу, систематично вчиняв дії сексуального характеру щодо неповнолітньої дочки своєї співмешканки.
У суді обвинувачений не визнав себе винним та заперечував все.
Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочинів за частиною 1 статті 126 ("Побої та катування"), частиною 2 статті 156 ("Розбещення неповнолітніх") Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 18-річного мешканця Ізмаїльського району засудили до 9 років позбавлення волі. Його визнали винним у замаху на зґвалтування неповнолітньої дівчини та крадіжці.
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