Розбещував школярів на спортмайданчику: на Буковині педофіла посадили на 6 років

Випадок стався на території спортивного майданчика одного з навчальних закладів Дністровського району.

Жителя Тернопільщини засудили до шести років позбавлення волі за розбещення хлопчиків на спортмайданчику. Інцидент стався біля однієї зі шкіл, коли двоє школярів грали у теніс.

Про це повідомила пресслужба Чернівецької обласної прокуратури.

"У суді доведено, що 32-річний житель Тернопільщини вчинив дії сексуального характеру стосовно двох 8-річних хлопчиків, які грали у теніс", – йдеться у повідомленні відомства.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 156 ККУ (розбещення малолітніх дітей) та призначив йому шість років позбавлення волі. Інформацію щодо засудженого внесли до реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині до 11 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який зґвалтував рідну племінницю. Дівчинці було 8 років.

А у Кіровоградській області чоловік вночі проник до кімнати дитини через вікно та погрозами змусив її піти до літньої кухні, де й зґвалтував.

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