Розбещували доньку від 6 місяців: на Дніпропетровщині судитимуть батьків за знущання з дитини

На Дніпропетровщині судитимуть батьків за 7 років сексуального насильства над власною донькою / © Facebook / Дніпропетровська обласна прокуратура

Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно подружжя, яке роками чинило тяжкі злочини проти власної дитини.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, протягом 2016–2023 років обвинувачені систематично розбещували малолітню доньку та вчиняли щодо неї насильницькі дії сексуального характеру. Користуючись безпорадним станом дівчинки, батьки також знімали порнографічні матеріали за її участі.

Під час обшуків у помешканні родини правоохоронці вилучили цифрові докази. Аналіз файлів шокував слідство: встановлено, що дитина піддавалася насильству з 6-місячного віку.

Наразі дитину вилучено з родини, вона перебуває під наглядом фахівців та отримує необхідний соціальний супровід. Подружжя перебуває під вартою.

Їм інкримінують порушення низки статей КК України:

ст. 152, 153, 156 — зґвалтування, насильницькі дії сексуального характеру та розбещення малолітньої дитини;

ст. 301, 301-1 — створення, розповсюдження та зберігання дитячої порнографії.

Публічне обвинувачення в суді підтримуватиме особисто керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Юрій Папуша. Досудове розслідування проводило СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

