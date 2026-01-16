ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
334
1 хв

Розбещував неповнолітню і поширював дитячу порнографію: на Львівщині затримали зловмисника (фото)

За скоєне підозрюваному загрожує покарання — до дванадцяти років позбавлення волі.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Підозрюваний у розбешенні неповнолітньої

Підозрюваний у розбешенні неповнолітньої / © Поліція Львівської області

На Львівщині поліцейські викрили зловмисника, якого підозрюють у виготовленні порнографії та розбещенні неповнолітньої.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, 28-річний житель міста Турка Самбірського району виготовляв фото і відеоматеріали дитячої та дорослої порнографії, які розповсюджував через власний відкритий Telegram-канал із тисячною аудиторією.

Крім того досудовим слідством встановлено, що він неодноразово вчиняв розпусні дії щодо неповнолітньої дівчини.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.301-1 ККУ (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження), ч.1 та ч.3 ст.301 ККУ (виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів), ч.1 ст.155 ККУ (вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) та ч.1 ст.156 ККУ (розбещення неповнолітніх).

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей — позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, на Сумщині 64-річний чоловік упродовж п’яти років ґвалтував свою онуку.

334
