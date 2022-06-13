Розбестив дівчаток віком 4, 6 та 8 років: у Хмельницькій області затримали 28-річого педофіла

Розбестив дівчаток віком 4, 6 та 8 років: у Хмельницькій області затримали 28-річого педофіла

Поліцейські затримали чоловіка за розбещення неповнолітніх, що сталось біля сільського магазину на Хмельниччині.

В Хмельницькій області 28-річний місцевий житель розбестив трьох дівчаток віком 4, 6 та 8 років.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Хмельницької області.

Подія сталася в одному із сіл на території Росошанської громади. 28-річний місцевий житель біля продуктового магазину, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, вчинив розпусні дії відносно трьох дівчаток віком 4, 6 та 8 років.

Наступного дня одна з постраждалих дівчаток про це розповіла своєму батьку, після чого чоловік звернувся до поліції.

"Правоохоронці встановили, що зловмисник вчинив фізичне розбещення щодо малолітніх з метою задоволення власної статевої пристрасті, яке виражалось в доторканні до статевих органів потерпілих. Про що свідчать відеодокази з камер спостереження", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські оперативно встановили місце перебування зловмисника і затримали його. Кривдником виявився місцевий житель, судимий за зберігання та розповсюдження наркотиків.

Слідчі Хмельницького райуправління оголосили чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 (Вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи ) Кримінального Кодексу України.

Тепер підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

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