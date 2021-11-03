Розбила вікно і кинула в нього чотиримісячну дитину: у Дніпрі за ґрати відправили горе-матір

Розбила вікно і кинула в нього чотиримісячну дитину: у Дніпрі за ґрати відправили горе-матір

Дитина отримала множинні ушкодження, але жінка не стала викликати "швидку".

У Дніпрі до шести років в'язниці засудили жінку, яка з необережності вбила свою дитину.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, ще у листопаді 2018 року горе-мати прийшла додому до своєї паралізованої свекрухи. З нею вона хотіла залишити двох чотиримісячних дітей, але жінка відмовилася сидіти з дітлахами. Це спричинило конфлікт.

Якоїсь миті горе-мати розбила скло в будинку і намагалася з вулиці перекинути дітей у приміщення. Внаслідок цього одна дитина отримала травму голови та множинні тілесні ушкодження. Звертатися за медичною допомогою жінка не стала, що призвело до загибелі малюка.

“Свою вину зловмисниця визнала частково. Обвинувачення підтримувалося Слобожанською окружною прокуратурою. Дніпровський апеляційний суд задовільнив апеляційну скаргу прокуратури та призначив 30-річній жінці покарання у вигляді шести років позбавлення волі за вбивство власної дитини через необережність та залишення її без допомоги у небезпечному для життя стані”, — розповіли в пресслужбі прокуратури області.

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