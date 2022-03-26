Розбили колону техніки та знищили 170 окупантів: у Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ на Донеччині і Луганщині

Розбили колону техніки та знищили 170 окупантів: у Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ на Донеччині і Луганщині

Втрати загарбників у живій силі склали близько 170 осіб.

ЗСУ продовжують завдавати потужних ударів окупантам. За добу захисники України успішно знищили колонну військової техніки рашистів та живу силу.

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Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Так, на Донецькому і Луганському напрямках оборонці України відбили усі ворожі атаки та завдали суттєвих втрат російським загарбникам.

"Українськими воїнами знищено 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Втрати загарбників у живій силі склали близько 170 осіб. Підрозділами протиповітряної оборони збито 3 літаки та 3 БПЛА ворога", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що за минулу добу ЗСУзнищили 12 повітряних цілей ворога (3 літаки, 3 БПЛА, вертоліт та 5 крилатих ракет). Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів завдала нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та скупченнях військ окупантів.

Нагадаємо, що через великі втрати, які російська армія зазнала на території України, в окупантів брак кадрів. Через це до лав збройний сил РФ призивають алкоголіків та наркоманів.