Розбили скло, вибили замок та увірвалися до реанімації: родичі померлої дитини побили персонал лікарні

Розбили скло, вибили замок та увірвалися до реанімації: родичі померлої дитини побили персонал лікарні

Інциденти сталися 30 та 31 грудня.

Родичі 2-річного хлопчика, який помер у Запорізькій обласній дитячій лікарні напередодні Нового року, побили чотирьох медиків та ліфтера.

Про це повідомив директор КНП Запорізька обласна дитяча клінічна лікарня Юрій Борзенко, пише Укрінформ.

За його словами, близько 10 осіб, які є друзями та родичами батьків загиблої дитини, розбили скло, вибили замок та увірвалися до реанімаційного відділення.

Вони побили двох медбратів, котрі намагалися їх стримувати, побили чергового лікаря. Наступного дня вони побили ліфтера та лікар-кардіолога, розповів керівник лікарні.

Інциденти сталися 30 та 31 грудня.

Борзенко зазначив, що роботу реанімації, в якій перебували четверо хворих дітей, було зупинено.

Загалом у медзакладі на лікуванні перебували 270 дітей. За словами лікарів, роботу лікарні на 12 годин було паралізовано.

За словами керівника лікарні, черговий лікар та ліфтер зараз перебувають на лікарняному. Інші постраждалі отримали легкі тілесні ушкодження і продовжують працювати.

Зазначається, що причина смерті дитини буде встановлена ​​після отримання результатів судово-медичної експертизи. За словами медиків, дитина мала серцево-судинні захворювання, і протягом року хлопчик близько 10 разів проходив курс лікування в обласній лікарні.

У поліції за фактом побиття персоналу лікарні порушили справу за ч. 2 ст. 296 та ч. 1 ст. 129 УКУ - хуліганство та погроза вбивством.

Нагадаємо:

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