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Розбір завалів у Харкові та потужна атака РФ на українські міста: головні новини ночі 26 травня 2024 року

Розбір завалів у Харкові та потужна атака РФ на українські міста: головні новини ночі 26 травня 2024 року

Розбір завалів у знищеному російською атакою «Епіцентрі» у Харкові триває / Фото: Суспільне

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Зникнення світла у Хмельницькій області та прильот на Вінниччині: перші подробиці нічної атаки на Україну Читати далі –>
  • У Харкові уночі родичі зниклих працівників "Епіцентру" здають зразки ДНК, щоб знайти рідних Читати далі –>
  • У Харкові рятувальники продовжують розбирати завали у знищеному "Епіцентрі" Читати далі –>
  • "Команда "Повітря": у Харкові рятувальники були змушені неодноразово переривати гасіння пожежі Читати далі –>
  • Ворог окупував Уманське - Deep State Читати далі –>

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