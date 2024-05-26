Розбір завалів у Харкові та потужна атака РФ на українські міста: головні новини ночі 26 травня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Зникнення світла у Хмельницькій області та прильот на Вінниччині: перші подробиці нічної атаки на Україну Читати далі –>
- У Харкові уночі родичі зниклих працівників "Епіцентру" здають зразки ДНК, щоб знайти рідних Читати далі –>
- У Харкові рятувальники продовжують розбирати завали у знищеному "Епіцентрі" Читати далі –>
- "Команда "Повітря": у Харкові рятувальники були змушені неодноразово переривати гасіння пожежі Читати далі –>
- Ворог окупував Уманське - Deep State Читати далі –>
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