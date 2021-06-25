Розбирали бруківку та будували "басейн": у Тернополі діти нищили набережну ставу

Ніхто з батьків не зробив зауваження малечі.
У Тернополі діти нищили набережну ставу. Вони розбирали бруківку в фонтанах та "будували" із неї імпровізований "басейн".
Про це повідомляє сайт Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради "Тернопіль житлово-комунальний".
За даними комунальників, за тим, як діти нищили набережну Тернопільського ставу на пляжі "Циганка" спостерігали їхні батьки. Проте ніхто з них не зробив зауваження малечі.
Тернопільські комунальники закликали відповідальніше ставитись до майна громади міста.
Відзначимо, що пляж "Циганка" у Тернополі відремонтували в 2016 році.
Нагадаємо, вандали понищили модернізовану за 60 млн грн електричку Київ-Фастів.
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