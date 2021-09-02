Розбирав бруківку і складав у торбину: у Дніпрі хазяйновитий пенсіонер прославився зухвалою крадіжкою

Громадськість присоромила пенсіонера, тож він повернув вкрадене.
У Дніпрі у скандал потрапив літній чоловік. Хазяйновитий пенсіонер заходився розбирати бруківку на одній із вулиці і носити її додому.
Про це в соцмережі написав місцевий житель
Він повідомив, що чоловік щодня розбирає бруківку і по кілька цеглин кладе у торбинку та несе додому.
"Величезне прохання не давати таким скромним вандалам ламати й розбирати, те, що було зроблено для нас", - написав автор публікації.
Оприлюднення крадіжки тротуарної плитки наробило галасу у Мережі, а пенсіонер став відомим. Вже наступного дня він переніс усю плитку назад і вклав її на місце, майже як було до цього.
"Як і обіцяв "тимурівець" ту доріжку, яку він демонтував, сьогодні повністю відновив! Спасибі йому за свідомість і за вміння визнавати свої помилкові вчинки, які довелося виправляти!", - написав Володимир Бондаренко.
Нагадаємо, що Здолбунові Рівненської області 32-річний чоловік вкрав мідну трубу, яка постачала кисень до реанімаційного відділення місцевої міської лікарні, яка визначена для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.