Розбирав на подвір'ї боєприпас: на Харківщині молодик отримав вибухову травму

Хлопця шпиталізували.
У Харківській області, в Ізюмі, підірвався 19-річний хлопець. Він самостійно розбирав на подвір'ї боєприпас, який знайшов.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Молодик отримав вибухову травму. Його оспіталізували до лікарні з уламковими пораненнями.
"Наголошую, не чіпайте вибухонебезпечні або не знайомі вам предмети. У такій ситуації звертайтесь до рятувальників", - наглосив Синєгубов.
За інформацією голови ОВА, протягом доби рятувальники знешкодили 176 снарядів та боєприпасів.
Нагадаємо, в Олевській громаді Житомирщини на дорозі між селами підірвалася автівка, в якому перебували чоловік і жінка. Подружжя загинуло. Через трагічну подію сиротами залишились восьмеро дітей, усі - неповнолітні.
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