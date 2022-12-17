Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Розбирав на подвір'ї боєприпас: на Харківщині молодик отримав вибухову травму

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
58
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Розбирав на подвір'ї боєприпас: на Харківщині молодик отримав вибухову травму

Фото: Associated Press

Хлопця шпиталізували.

У Харківській області, в Ізюмі, підірвався 19-річний хлопець. Він самостійно розбирав на подвір'ї боєприпас, який знайшов. 

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Молодик отримав вибухову травму. Його оспіталізували до лікарні з уламковими пораненнями.

"Наголошую, не чіпайте вибухонебезпечні або не знайомі вам предмети. У такій ситуації звертайтесь до рятувальників", - наглосив Синєгубов.

За інформацією голови ОВА, протягом доби рятувальники знешкодили 176 снарядів та боєприпасів.

Нагадаємо, в Олевській громаді Житомирщини на дорозі між селами підірвалася автівка, в якому перебували чоловік і жінка. Подружжя загинуло. Через трагічну подію сиротами залишились восьмеро дітей, усі - неповнолітні. 

Читайте також:

Трагічне розмінування Херсонської області, підірвалось 8 поліцейських

Трагічне розмінування Херсонської області, підірвалось 8 поліцейських

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
58
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація