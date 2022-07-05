Розбирають плитку і дитмайданчик: окупанти розграбовують парк поблизу Драмтеатру в Маріуполі і вивозять до Донецька (відео)

Розбирають плитку і дитмайданчик: окупанти розграбовують парк поблизу Драмтеатру в Маріуполі і вивозять до Донецька (відео)

Російські окупанти своєрідно трактують поняття "реіновація" скверу поблизу Драмтеатру.

Вони зривають тротуарну плитку та розкурочують дитячі гойдалки, а потім все це вантажать і вивозять у Донецьк.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Мародерство на всьому. Гучні заяви про "реіновацію скверу біля Драматичного театру" очікувано перетворились на банальне розкрадання. Враховуючи що сам сквер дивом залишився цілим, окупанти та донецькі гауляйтери його добивають ефективніше за бомби. Демонтували дитячий майданчик - відвезли та вже монтують його в центрі Донецька. Зараз прийшла черга до гранитної плитки. Зривають екскаваторами, вантажать і вивозять в бік Донецька", - написав Андрющенко.

Він нагадав, що окупанти вже вивезли з Маріуполя медичне обладнання, каток, фонтан, а зараз дісталися до дитячих майданчиків та тротуарної плитки.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі більше немає лікарів. Деякий час працювали російські медичні працівники, однак і ті залишили місто.

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