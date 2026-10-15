Розбірки, як у 90-ті: на Рівненщині "стрілка" закінчилася стріляниною та смертю "авторитета"

«Стрілка» у стилі 90-х на Рівненщині: у розстріляному авто загинув відомий кримінальний авторитет «Борзий»

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На Рівненщині вчора, 14 жовтня, розгорівся справжній кримінальний трилер як у «лихі 90-ті». Дві компанії «забили» одне одному «стрілку» біля АЗС, яка закінчилася бійкою, стріляниною, а потім гонитвою і смертю.

Про це передає поліція Рівненської області.

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Деталі конфлікту

Інцидент стався на автодорозі Київ-Чоп поблизу АЗС у селі Зелений Гай Дубенського району.

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За словами правоохоронців, напередодні між 27-річним жителем Рівного та 41-річним жителем міста Дубно виник конфлікт. Наступного дня вони домовилися зустрітися, аби з’ясувати стосунки.

Кожен прибув на «стрілку» зі своїми знайомими. Під час зустрічі між компаніями знову виникла словесна суперечка, яка переросла у бійку. Під час сутички один із дубенчан пошкодив колесо автомобіля Volkswagen, на якому прибули опоненти з Рівного.

Коли останні спробували залишити місце події, їх почали переслідувати на BMW. Під час руху один із чоловіків відкрив вогонь з автоматичної зброї у напрямку Volkswagen.

Внаслідок стрілянини 27-річний житель Рівного дістав два вогнепальні поранення у спину. Попри реанімаційні заходи, медики не змогли врятувати його життя.

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Поліцейські оголошували спецоперацію

Керівництво поліції області негайно запровадило спеціальну поліцейську операцію.

Поліцейські встановили автомобіль BMW, на якому пересувалися зловмисники, розшукали його та зупинили. 44-річного жителя Дубна, який під час конфлікту пошкодив колесо автомобіля та завдав тілесних ушкоджень товаришу загиблого, затримали.

41-річний житель Дубна, який застрелив 27-річного рівнянина, після скоєного втік. Близько четвертої години ранку правоохоронці встановили місцеперебування та затримали його. Чоловік переховувався у лісосмузі поблизу сусіднього села Крилів.

За інформацією джерел ТСН. ua, він сам вирішив здатися правоохоронцям.

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Підозрюваний у вбивстві

Обох зловмисників затримали. Вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру та обрання їм запобіжного заходу.

Яка доля «товаришів» загиблого рівнянина і чи будуть вони відповідати перед законом, не уточнюється.

Ким виявився загиблий

У коментарях місцеві жителі стверджували, що загиблий — молодий кримінальний авторитет 1999 р.н. на прізвисько «Борзий».

«Убитий — це Омельчук Валентин Валентинович. 2021-го підозрюваний у скоєнні злочинів за трьома статтями КК України (організація злочинної групи, розбійний напад та вимагання коштів). Чоловік відомий на прізвисько "Борзий" та був організатором злочинної групи, що на території Рівненщини та сусідніх областей чинила розбійні напади та вимагала кошти. Чоловікові було оголошено підозру, він переховувався від слідчих органів. Запитання риторичне, як він до цього часу гуляв на свободі», — зазначає користувач Андрій Шмиглюк.

Місцеве видання «Радіо Трек» підтверджує цю інформацію.

«Що ж до загиблого, то стало відомо, що ним є давній фігурант різноманітних кримінальних проваджень на ймення "Борзий"», — зазначають у виданні.

У виданні нагадали, що 2021 року у місті Свалява на Закарпатті поліцейські затримали «лідера злочинного угрупування з Рівненщини Валентина Омельчука на прізвисько "Борзий"».

«Валентина Омельчука та членів його банди звинувачували у розбійних нападах та вимаганні коштів на території Рівненської та сусідніх областей», — стверджують у виданні.

За інформацією джерел ТСН.ua, підозрюваний у вбивстві «Борзого» також нібито має стосунок до кримінальних кіл міста Дубно.

Нагадаємо, що у центрі Харкова конфлікт між військовослужбовцями двох підрозділів переріс у бійку та стрілянину, внаслідок якої загинув 33-річний військовий.

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