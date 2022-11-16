Розбита і завалена трупами окупантів: який вигляд має нещодавно звільнена Макіївка на Луганщині

Сили оборони України днями звільнили від російських окупантів населений пункт Макіївка на Луганщині. Самі ж українські захисники залишили селище, але росіяни, розлючені поразкою, продовжують обстрілювати населений пункт з артилерії, мінометів та танків.

Про це повідомляє Армія Inform.

"Наразі росіян у селищі немає. Вони стягнули на цей напрямок багато різних сил. Постійно працює артилерія, особовий склад та техніка ворога ховаються у посадках навколо селища. Вчора їхня ДРГ намагалася зайти в Макіївку, але була відбита", розповів військовослужбовець ЗСУ "Радик".

На вулицях безлюдно, а в селищі майже не лишилося вцілілих будинків. Не вціліла також вишка стільникового зв’язку. У центрі Макіївки та в розбитих будинках і досі лежать тіла загиблих рашистів, які стали німими свідками "дутої величі" ЗС РФ.

Українські захисники запевняють, що мають велику перевагу над росіянами щодо бойового духу.

Нагадаємо, що у Луганській області Сили оборони розгромили один із підрозділів окупантів з "ЛНР". В результаті знищено понад 50% особового складу, тож підрозділ розформували, а вояків розподілили по інших підрозділах.

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