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Розбита і завалена трупами окупантів: який вигляд має нещодавно звільнена Макіївка на Луганщині

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Розбита і завалена трупами окупантів: який вигляд має нещодавно звільнена Макіївка на Луганщині

ЗСУ звільнили Макіївку, але ворог продовжує обстріли населеного пункту.

Сили оборони України днями звільнили від російських окупантів населений пункт Макіївка на Луганщині. Самі ж українські захисники залишили селище, але росіяни, розлючені поразкою, продовжують обстрілювати населений пункт з артилерії, мінометів та танків.

Про це повідомляє Армія Inform.

"Наразі росіян у селищі немає. Вони стягнули на цей напрямок багато різних сил. Постійно працює артилерія, особовий склад та техніка ворога ховаються у посадках навколо селища. Вчора їхня ДРГ намагалася зайти в Макіївку, але була відбита",  розповів військовослужбовець ЗСУ "Радик".

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На вулицях безлюдно, а в селищі майже не лишилося вцілілих будинків. Не вціліла також  вишка стільникового зв’язку.  У центрі Макіївки та в розбитих будинках і досі лежать тіла загиблих рашистів, які стали німими свідками "дутої величі" ЗС РФ.

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Українські захисники запевняють, що мають велику перевагу над росіянами щодо бойового духу. 

Нагадаємо, що у Луганській області Сили оборони розгромили один із підрозділів окупантів з "ЛНР". В результаті знищено понад 50% особового складу, тож підрозділ розформували, а вояків розподілили по інших підрозділах.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2708
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