Розбиті автівки та мертвий пасажир: у Чернівецькій області сталася моторошна ДТП (фото)

Хто саме спричинив аварію - з'ясовує поліція.

У Чернівецькій області зіткнулися дві автівки. У результаті ДТП загинув 22-річний буковинець, ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили у поліції Чернівецької області.

"На автодорозі Н-03 зі сполученням "Чернівці-Житомир", в адміністративних межах села Рукшин, зіткнулися два легковики. Автомобіль BMW під керуванням 39-річного місцевого жителя та Fiat Doblo під керуванням 21-річного жителя села Ширівці", - йдеться у повідомленні відомства.

Внаслідок ДТП пасажир автомобіля Fiat Doblo, 22-річний житель села Зарожани, отримав травми несумісні з життям. Двоє кермувальників та 22-річний пасажир автомобіля BMW отримали травми різного ступеня тяжкості. Медики госпіталізували потерпілих до лікарні.

Слідчі поліції внесли відомості про дану автопригоду до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на автодорозі Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв" сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій влетів у дерево, в машині живцем згоріли троє осіб, серед яких дитина.

ДТП на Волині: загинув 36-річний чоловік

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