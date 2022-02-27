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Розбиті під Харковом окупанти Росії плачуть, просять вибачення і благають своїх не їхати на війну до України - відео

Розбиті під Харковом окупанти Росії плачуть, просять вибачення і благають своїх не їхати на війну до України - відео

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Розбиті під Харковом окупанти Росії плачуть, просять вибачення і благають своїх не їхати на війну до України - відео

Фото: скрин з відео

Полонені окупанти кажуть, що прямували "на військові навчання".

СБУ опублікувало відео, на якому перелякані окупанти, яких українські силовики розбомбили під Харковом, майже плачуть і просять вибачення в українського народу. 

Відповідне відео опублікувала пресслужба СБУ.

Будучи у полоні, вони закликають своїх військових не йти війною на Україну, хоча ще вчора самі з вогнем і мечем прийшли на нашу землю. Кажуть, що прямували "на військові навчання", а розв'язану РФ війну називають безглуздям. 

"Ми – не звірі, тому їм надана медична допомога. Але будьте певні – кожен із них відповість за свої дії за всією суворістю закону", - повідомили в СБУ. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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