Розбиті під Харковом окупанти Росії плачуть, просять вибачення і благають своїх не їхати на війну до України - відео

Полонені окупанти кажуть, що прямували "на військові навчання".

СБУ опублікувало відео, на якому перелякані окупанти, яких українські силовики розбомбили під Харковом, майже плачуть і просять вибачення в українського народу.

Відповідне відео опублікувала пресслужба СБУ.

Будучи у полоні, вони закликають своїх військових не йти війною на Україну, хоча ще вчора самі з вогнем і мечем прийшли на нашу землю. Кажуть, що прямували "на військові навчання", а розв'язану РФ війну називають безглуздям.

"Ми – не звірі, тому їм надана медична допомога. Але будьте певні – кожен із них відповість за свої дії за всією суворістю закону", - повідомили в СБУ.