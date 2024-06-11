Розбиті та аварійні: росіяни зруйнували квартири маріупольців замість ремонту (фото)

Квартири маріупольців після ремонту виявилися розбитими та аварійними.

Жителі окупованого росіянами Маріуполя скаржаться, що їхні квартири замість ремонтів зруйнували. Найчастіше після цього будівельники просто зникають.

Про це інформує Маріупольська міська рада.

Маріупольці один за одним виклали фото власної квартири по вулиці Київській, 48/2.

За словами людей, загарбники "віддали" її власникам після так званого ремонту.

"Ось правда квартира виявилася розбитою та аварійною. Жити у ній просто неможливо. Люди у відчаї, але що робити невідомо, адже псевдовлада міста немає впливу на підрядників", - мовиться в повідомленні.

Окупанти зносять будинки, а замість цього лише зводять "іпотечні багатоповерхівки для росіян".

Росіяни зруйнували квартири маріупольців замістьремонту

Росіяни зруйнували квартири маріупольців замістьремонту

Росіяни зруйнували квартири маріупольців замістьремонту

Росіяни зруйнували квартири маріупольців замістьремонту

Росіяни зруйнували квартири маріупольців замістьремонту

Додамо, російські окупанти в тимчасово захопленому Маріуполі перетворили парк Лепорського на “озеро” із каналізаційних стоків.

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