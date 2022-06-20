Розбиті та вигорілі вщент: від початку війни повністю зруйновано понад 100 закладів охорони здоров'я

Від початку війни, 24 лютого, понад 600 закладів охорони здоров'я в Україні пошкоджено, а ще 118 зруйновані повністю.

Щоб усе відбудувати, потрібно щонайменше 35 мільярдів гривень. План, за яким будуть відновлювати медичні заклади, вже розробили. Приміром, у Київській області його навіть устигли узгодити і вже почали реалізовувати.

Як в Україні починають відбудовувати розбиті війною лікарні - у сюжеті ТСН.

Макарівська лікарня: дах пробитий артилерійськими снарядами; одного цілого вікна, а деякі вилітали одразу з рамами, від п'ятого до другого поверху ще й пошкоджені внутрішні стіни. Скільки разів росіяни накривали лікарню вогнем, тут навіть не можуть порахувати.

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Спочатку здавалося, що відновити будівлю Макарівської лікарні неможливо. Втім, потім її обстежила комісія і зробила висновок, що лікарню таки можна відбудувати: замінити двері, вікна, дах і стягнути стіни. На щастя, від обстрілів не постраждало жодне дороге обладнання. Тому в лікарні вже можуть робити і КТ, і рентген, а ще надавати допомогу пацієнтам, які не потребують цілодобового нагляду.

Операційну, в якій за перші два тижні війни встигли прооперувати до сотні поранених, пообіцяли відремонтувати "Лікарі без кордонів". Медики працювали тут цілодобово. Побиті віна затягували плівкою, а потм брали до рук скальпелі. Втім, 7 березня працювати тут уже стало просто неможливо, а тому всіх з медзакладу евакуювали.

В Україні починають відбудовувати розбиті росіянами лікарні

"Коли не залишилося жодного вікна в лікарні, бо це була зима. У нас не працювало опалення, була тільки вода і світло, бо працював генератор. Ми звернулися до департаменту, бо в таких умовах було нереально працювати. Підобстрілами надавати допомогу було просто небезпечно", - каже директорка багатопрофільної Макарівської лікарні Галина Романенко.

Під обстріли окупантів потрапила і амбулаторія, яка була неподалік лікарні. Купа сміття - це все, що від неї залишилося. Як наслідок, 16 тисяч населення залишилися без амбулаторії. Це був сучасний заклад, збудований за канадською технологією. Будівництво амбулаторії 20 років тому коштувало 12 мільйонів гривень. Менше ніж за добу вона вигоріла повністю. Тепер на цьому ж місці розпочнуть будувати все з нуля.

Усього в Україні пошкоджені понад 600 закладів охорони здоров'я, а 118 - зруйновані повністю. Крім того, побиті також понад 400 аптек, із яких 33 відновити вже неможливо. Знищені майже 100 автомобілів швидкої допомоги, а понад 200 захоплені окупантами. Втім, це ще неповна картина, бо отримати інформацію з тимчасово окупованих територій складно.

Зараз лише на те, щоб відновити повністю зруйновану інфраструктуру потрібно 35 мільярдів гривень. План, за яким усе будуть відбудовувати, уже розробили. Так, у Київській області він уже в роботі. Крім Макарівської амбулаторії, відновлюватимуть і амбулаторію в Гурівщині. Її окупанти теж зруйнували повністю. На початку березня лікарі ще надавали тут допомогу, але коли ворожі війська були вже на трасі залишатися тут їм уже було небезпечно. Спершу росіяни обстріляли амбулаторію з мінометів, а потім добили з танків. споруда вже не підлягає ремонту і відновленню. Лише нове будівництво

Нова амбулаторія має з'явитися тут уже цієї осені. Поки що пацієнтів приймають у старому приміщенні. Що до зими на місці згарища зведуть нову амбулаторію, вірять і в Макарові. Тут упевнені: медичний фронт вистоїть проти рашистської навали.

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