У Дніпрі жінка за велінням "голосів" спалила в квартирі 100 тисяч гривень

У Дніпрі жінка за велінням "голосів" спалила в квартирі 100 тисяч гривень

Жінку госпіталізували до лікарні.

"Голос" в голові сказав позбутися грошей. У Дніпрі жінка спалила майже 100 тисяч гривень.

Про це з посиланням на власні джерела пише "Інформатор".

Як стало відомо, інцидент стався в одному з багатоповерхових будинків на вулиці Кожум'яки. Там 46-річна жінка, за велінням голосу з голови, розкидала в квартирі речі, розбила посуд, а також спалила 50 тисяч гривень і 1,5 тисячі доларів.

В цей час в квартирі перебувала маленька дитина і чоловік жінки, який намагався її заспокоїти. Зробити цього у глави сім'ї не вийшло. На місце події приїхали правоохоронці. Коли піднялися на восьмий поверх, побачили сильне задимлення.

Пізніше для жінки викликали бригаду медиків. Її госпіталізували. Що саме стало причиною того, що сталося, встановлюватимуть фахівці.

Нагадаємо, що у Дніпрі чоловік напав на школяра. Громадянин попросив у нього "перевірити мобільний", після чого вирвав його з рук і втік.

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