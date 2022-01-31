Розбив голову цеглою: в Одесі посеред вулиці знайшли непритомного чоловіка

Перехожі викликали на місце медиків та поліцію.
В Одесі у дворі багатоповерхівки на вулиці Краснова зловмисник напав та пограбував 36-річного містянина. Чоловік залишився без речей.
Про це повідомили у поліції регіону.
Хуліган відібрав у чоловіка сумку зі смартфоном, ключем та документами від автомобіля і кинувся навтьоки, а коли побачив, що потерпілий його наздоганяє, схопив цеглу і розбив йому голову.
Травмованого чоловіка пересічні громадяни виявили без тями і викликали на місце події "швидку" та поліцію.
Правопорушника за лічені години затримали в середмісті оперативники Одеського районного управління поліції № 1. Він вже встиг сховати чуже майно вдома, його правоохоронці вилучили під час обшуку.
Тепер за скоєне затриманому загрожує позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.
Нагадаємо, в Одеській області колишні учні пограбували вчительку. Вони погрожували жінці ножем і винесли гроші та золотий ланцюжок.
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