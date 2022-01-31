Розбив голову цеглою: в Одесі посеред вулиці знайшли непритомного чоловіка

Розбив голову цеглою: в Одесі посеред вулиці знайшли непритомного чоловіка

Перехожі викликали на місце медиків та поліцію.

В Одесі у дворі багатоповерхівки на вулиці Краснова зловмисник напав та пограбував 36-річного містянина. Чоловік залишився без речей.

Про це повідомили у поліції регіону.

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Хуліган відібрав у чоловіка сумку зі смартфоном, ключем та документами від автомобіля і кинувся навтьоки, а коли побачив, що потерпілий його наздоганяє, схопив цеглу і розбив йому голову.

Травмованого чоловіка пересічні громадяни виявили без тями і викликали на місце події "швидку" та поліцію.

Правопорушника за лічені години затримали в середмісті оперативники Одеського районного управління поліції № 1. Він вже встиг сховати чуже майно вдома, його правоохоронці вилучили під час обшуку.

ГУ Національної поліції в Одеській області

Тепер за скоєне затриманому загрожує позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

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Нагадаємо, в Одеській області колишні учні пограбували вчительку. Вони погрожували жінці ножем і винесли гроші та золотий ланцюжок.

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