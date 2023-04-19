Розбив голову і залишив помирати: ДБР розслідує побиття офіцером військового на Волині

Обставини побиття військовослужбовця на території військової частини у місті Володимир Волинської області з’ясовує Державне бюро розслідувань. За свідченнями потерпілого, тілесних ушкоджень йому завдав офіцер.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

У повідомленні йдеться, що військового із закритою черепно-мозковою травмою, гематомами та переломом носа виявили через добу після побиття. Під час розслідування за фактом перевищення влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України) співробітники ДБР опитали потерпілого та можливих свідків.

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Сестра потерпілого на своїй сторінці у Facebook написала, що побоїв потерпілий зазнав від старшого лейтенанта військової частини, в якій він служить, через те, що той “зайшов не в ту кабінку в душі”.

“Він його збив з ніг і відгамселив ногами по голові (захищатись не міг, бо ще не повністю відновився після тяжкого поранення). Цей нелюд покинув його стікати кровʼю. Коли брата знайшли, від травм в нього відмовили ноги, бо мав велику гематому голови”, – написала вона, опублікувавши фото потерпілого у лікарні, де йому надають медичну допомогу.

У коментарі місцевому телеканалу “Аверс” потерпілий розповів, що офіцер, який його побив, змусив його ще й прибрати у душовій. Тоді чоловік пішов у пральню, де в нього відмовили ноги.

Працівники ДБР призначили низку експертиз, які мають встановити всі обставини події.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин на Житомирщині Віктора Вітусевича, який побив солдата, завершилося. Чоловіка звинувачують у насильстві щодо підлеглого, скоєному під час воєнного стану. Він може сісти за ґрати на термін до 12 років.

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