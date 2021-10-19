Розбив вікна, пошкодив меблі та обладнання: у Харківській області молодик влаштував дебош у COVID-відділенні лікарні

Розбив вікна, пошкодив меблі та обладнання: у Харківській області молодик влаштував дебош у COVID-відділенні лікарні

У Харківській області біля коронавірусного відділення чергуватимуть правоохоронці.

У відділенні Куп'янського територіального медичного об'єднання у селищі Ківшарівка Харківської області, де лікують хворих на коронавірус, молодик влаштував дебош. Він розбив вікна, понищив меблі та пошкодив обладнання.

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Про це розповів керівник медзакладу Євген Синько у відеозверненні до жителів міста.

Лікар наголосив, що всі місця для хворих на коронавірус у лікарні зайняті. Він також додав, що у медичній установі стався неприємний випадок, коли молодик громив "ковідне" відділення лікарні.

"Випадок, який стався чотири дні тому, коли молодик займався не зовсім правильними речами: розбив вікна COVID-відділення, перевернув меблі, зіпсував обладнання, поваляв кисневі балони... Ми звернулися із заявою у відділ поліції", - сказав Євген Синько.

Директор медзакладу додав, що він звернувся до поліції і від 19 жовтня патрульна поліція чергуватиме біля "ковідного" стаціонару.

Нагадаємо, у Львові медики за тиждень ампутували кінцівки трьом пацієнтам із коронавірусом.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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