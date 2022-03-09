Розбив вікно і хотів вкрасти мультиварку: у Кам'янському поліцейський затримав мародера

Про те, що у припаркованому автомобілі невідомий вибиває скло, поліцейському повідомили свідки інциденту.
У Кам'янському Дніпропетровській області правоохоронці затримали мародера, який намагався вкрасти автомобіль.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області.
Як стало відомо, подія сталася на одній із вулиць міста. Про те, що у припаркованому автомобілі невідомий вибиває скло, поліцейському повідомили свідки інциденту.
“Поліцейський виявив розбите скло в своєму автомобілі та автомобілі сусідів, а всередині лежали чужі речі. Неподалік він помітив чоловіка, схожого за прикметами на ймовірного зловмисника. Патрульний затримав його та викликав слідчо-оперативну групу. Встановлено, що 27-річний чоловік вкрав чужі речі і намагався ще й викрасти автомобіль. Слідчі його затримали в порядку ст. 208 КПК України”, - розповіли в пресслужбі патрульної поліції області.
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