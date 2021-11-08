Розбився на квадроциклі: у Карпатах загинув відомий бізнесмен

44-річний власник мережі магазинів м’ясопродуктів загинув під час активного відпочинку на Закарпатті.

Відомий підприємець з Івано-Франківська Анатолій Рибак потрапив в аварію, катаючись на квадроциклі поблизу села Нижній Студений Закарпатської області.

Про це в понеділок, 8 листопада, повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Нещастя сталося ще в суботу, 6 листопада. Рятувальники доставили тіло загиблого до села Нижній Студений та передали його правоохоронним органам.

Сьогодні товариш загиблого у дописі на Facebook підтвердив, що на квадроциклі розбився 44-річний бізнесмен Анатолій Рибак, власник мережі магазинів ТМ “Рибак”.

Нагадаємо, у суботу, 6 листопада, в місті Жидачеві (Львівська область) на території табору ромів загинув однорічний хлопчик. Мати розтопила пічку-”буржуйку” і залишила дитину без догляду.

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