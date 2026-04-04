Розблокування Ормузької протоки - як Україна може допомогти це зробити

Ормузька протока / © Associated Press

Іранська блокада протоки нагадує спробу окупантів заблокувати український експорт продовольства, якому Україна протидіяла завдяки морським дронам, розумній стратегії та рішучим діям. Через це «бойовий досвід України цінний для Близького Сходу».

Про це пише Defense Express.

«Водночас одним з питань залишається те, як саме Україна може допомогти розблокувати Ормузьку протоку. А для цього необхідно розуміти, як саме Іран її блокує. Наразі Іран використовує цілий ряд засобів: протикорабельні ракети, морські міни, озброєні швидкісні екіпажні катери та вже й морськими дронами — БЕКами. Також цілком слід очікувати й використання іранцями ударних БпЛА», — зазначили аналітики.

Нагадаємо, на тлі війни в Ірані, що триває та провокує паливну кризу, європейські країни заявили, що готові захищати Ормузьку протоку від блокади Ірану, однак для цього є одна головна умова.

Через загрозу довгого контролю Ірану над Ормузькою протокою нафтові гіганти змушені реанімувати надкоштовні проєкти трубопроводів. Країни Перської затоки шукають способи експорту нафти й газу в обхід вразливих морських шляхів.

За даними аналітиків, контроль над стратегічним маршрутом, яким проходить близько п’ятої частини світової нафти, став головним важелем впливу Тегерана. Обмежуючи судноплавство, Іран утримує високі ціни на енергоносії та посилює тиск на адміністрацію Дональд Трамп, вимагаючи прискорити завершення війни, яка триває вже майже п’ять тижнів і викликає дедалі більшу незадоволеність серед американських виборців.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що наша держава готова долучитися до розблокування Ормузької протоки та співпрацювати з країнами Перської затоки та трансатлантичними партнерами з цією метою.