Розблокування переведень і без новин з фронту: Зеленський звернувся до українців

Ввечері 12 листопада президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Розблокування переведень

Зеленський нагадав, що сьогодні уряд ухвалив постанову, яка запроваджує прозорий механізм переведень для воїнів між військовими частинами.

За його словами, все має працювати через "Армію+" і без жодної бюрократії.

"Всі рішення військових командирів щодо рапортів будуть моніторитись, щоб не було необґрунтованих відмов. Алгоритм реагування на рапорт визначений. Система має запрацювати саме так, як ми про це говорили з хлопцями на передовій та представниками громадянського суспільства", – сказав глава держави.

Він доручив Міністерству оборони та Генеральному штабу доповісти, як поширити цю можливість на всі Сили оборони та безпеки, зокрема на Національну гвардію та прикордонну службу.

Санкції

Зеленський підписав указ про санкції проти російських підприємств і фізичних осіб, які працюють заради інтересів держави-агресора та забезпечують їй можливість уникати відповідальності за війну. За його словами, Україна скоординує свої санкції із санкціями партнерів, зокрема в тому, що стосується авіаінфраструктури Росії.

Інші питання

Президент провів детальну нараду з представниками громадянського сектору.

"Питання про офіцерські звання та посади – є вже бачення, як це можна зробити більш сучасним. Технологічна Ставка – ми погодили формат роботи, і триває визначення конкретного складу та відповідальних осіб", – зазначив він.

Про події на фронті глава держави сьогодні не згадав.

Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував заяву Трампа про швидке закінчення війни.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.