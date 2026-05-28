Розбирали ворожий дрон: на Чернігівщині загинуло двоє фермерів
У Чернігівській області сталася трагедія через необережне поводження з ударним безпілотником.
На Чернігівщині двоє фермерів загинули після того, як вирішили самостійно розібрати знайдений у полі БпЛА.
Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов «Флеш» на своїй сторінці у Facebook.
«Двоє фермерів у Чернігівській області знайшли в полі ударний БпЛА і вирішили його розібрати. Обидва загинули», — написав Бескрестнов.
Він також зазначив, що регулярно розповідає про подібні випадки, аби застерегти людей від небезпечних дій із вибухонебезпечними предметами та безпілотниками.
За словами «Флеша», такі повідомлення публікуються з надією врятувати життя тим, хто може спробувати повторити подібне.
