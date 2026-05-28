Розбирали ворожий дрон: на Чернігівщині загинуло двоє фермерів

У Чернігівській області сталася трагедія через необережне поводження з ударним безпілотником.

Ігор Бережанський
БпЛА Shahed

БпЛА Shahed / © reuters.com

На Чернігівщині двоє фермерів загинули після того, як вирішили самостійно розібрати знайдений у полі БпЛА.

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов «Флеш» на своїй сторінці у Facebook.

«Двоє фермерів у Чернігівській області знайшли в полі ударний БпЛА і вирішили його розібрати. Обидва загинули», — написав Бескрестнов.

Він також зазначив, що регулярно розповідає про подібні випадки, аби застерегти людей від небезпечних дій із вибухонебезпечними предметами та безпілотниками.

За словами «Флеша», такі повідомлення публікуються з надією врятувати життя тим, хто може спробувати повторити подібне.

Раніше повідомлялося, що російський дрон поцілив у торговельний центр в Одесі, після чого виникли потужні пожежі.

Ми раніше інформували, що російські загарбники суттєво нарощують кількість ударних безпілотників типу «Шахед», які запускають по території України.

