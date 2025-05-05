ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
2 хв

"Розбити ї*ало": речник КМВА пригрозив журналісту через розслідування про батька з ТЦК

Журналіст Вільного радіо заявив про погрози з боку речника КМВА Євгена Ієвлєва після публікації матеріалу про декларацію його батька — військовослужбовця Покровського ТЦК.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Речник КМВА Євген Ієвлєв

Речник КМВА Євген Ієвлєв. / © Фото з відкритих джерел

Журналіст “Вільного радіо” Євген Вакуленко повідомив про погрози з боку речника Київської міської військової адміністрації Євгена Ієвлєва. За словами журналіста, це сталося після публікації матеріалу про статки військовослужбовців Покровського ТЦК та СП, серед яких фігурував батько Ієвлєва — Сергій Ієвлєв.

Про це розповідає Hromadske.

Речник КМВА пригрозив журналісту. / © Вільне радіо

Речник КМВА пригрозив журналісту. / © Вільне радіо

У статті “Вільного радіо”, оприлюдненій на початку травня, йшлося про декларацію Сергія Ієвлєва. У ній вказано, що його дружина володіє автомобілем Toyota Land Cruiser 2011 року вартістю 773 тисячі гривень, попри відсутність задекларованих доходів.

Після публікації, за словами Вакуленка, Ієвлєв підписався на нього у Facebook, а згодом у приватних повідомленнях звинуватив у “проросійськості” та пригрозив фізичною розправою. Журналіст оприлюднив фрагмент листування, де речник КМВА обіцяв “розбити ї*ало”.

Реакція речника КМВА

У коментарі виданню hromadske Євген Ієвлєв заявив, що конфлікту з журналістом не має, і натомість звинуватив ЗМІ у спробі створити “шок-контент”.

Щодо автомобіля, згаданого у розслідуванні, він пояснив, що його батько “не один рік збирав” на нього, а сам автомобіль – “15-річний Land Cruiser” вартістю менш як 20 тисяч доларів.

Ієвлєв також додав, що у 2023 році НАЗК провело моніторинг способу життя його батьків і не виявило порушень. Він розкритикував журналістів за “непрофесійність” і закликав наводити повні деклараційні дані за декілька років.

Раніше ми повідомляли, що у Чернівцях журналістку засудили за відео примусової мобілізації в TikTok.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie