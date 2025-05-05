"Розбити ї*ало": речник КМВА пригрозив журналісту через розслідування про батька з ТЦК

Речник КМВА Євген Ієвлєв. / © Фото з відкритих джерел

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Журналіст “Вільного радіо” Євген Вакуленко повідомив про погрози з боку речника Київської міської військової адміністрації Євгена Ієвлєва. За словами журналіста, це сталося після публікації матеріалу про статки військовослужбовців Покровського ТЦК та СП, серед яких фігурував батько Ієвлєва — Сергій Ієвлєв.

Про це розповідає Hromadske.

Речник КМВА пригрозив журналісту. / © Вільне радіо

У статті “Вільного радіо”, оприлюдненій на початку травня, йшлося про декларацію Сергія Ієвлєва. У ній вказано, що його дружина володіє автомобілем Toyota Land Cruiser 2011 року вартістю 773 тисячі гривень, попри відсутність задекларованих доходів.

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Після публікації, за словами Вакуленка, Ієвлєв підписався на нього у Facebook, а згодом у приватних повідомленнях звинуватив у “проросійськості” та пригрозив фізичною розправою. Журналіст оприлюднив фрагмент листування, де речник КМВА обіцяв “розбити ї*ало”.

Реакція речника КМВА

У коментарі виданню hromadske Євген Ієвлєв заявив, що конфлікту з журналістом не має, і натомість звинуватив ЗМІ у спробі створити “шок-контент”.

Щодо автомобіля, згаданого у розслідуванні, він пояснив, що його батько “не один рік збирав” на нього, а сам автомобіль – “15-річний Land Cruiser” вартістю менш як 20 тисяч доларів.

Ієвлєв також додав, що у 2023 році НАЗК провело моніторинг способу життя його батьків і не виявило порушень. Він розкритикував журналістів за “непрофесійність” і закликав наводити повні деклараційні дані за декілька років.

Раніше ми повідомляли, що у Чернівцях журналістку засудили за відео примусової мобілізації в TikTok.