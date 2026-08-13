Розбитий локомотив, перелякані пасажири: рятувальники показали наслідки удару РФ по потягу на Одещині (фото)

Атака РФ по потягу на Одещині 13 серпня / © ДСНС України

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Росія продовжує обстрілювати цивільний транспорт на півдні України. На Одещині ворог удруге за день ударив по пасажирському потягу — спалахнула пожежа, на місці працюють усі рятувальні служби.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) показали наслідки ударів РФ.

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Росія атакувала потяг на Одещині — що відомо

Атака сталася у Березівському районі, де під ворожий удар потрапив вже інший пасажирський потяг. Внаслідок влучання сталося загорання тепловоза та сухої трави поруч із залізничним полотном. Пожежу вже повністю ліквідовано вогнеборцями.

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«Рятувальники ДСНС спільно зі службами взаємодії організували евакуацію пасажирів. Евакуйовано 525 людей, серед них 130 дітей», — зазначили в ДСНС України.

Для подальшого перевезення громадян ДСНС та міська влада надали 17 евакуаційних автобусів. Внаслідок ворожого удару постраждала дитина. Наразі фахівці ДСНС продовжують працювати спільно з усіма службами та надавати необхідну допомогу пасажирам.

Атака РФ на Одещину 13 серпня — фото, відео

Атака РФ по потягу на Одещині 13 серпня / © ДСНС України

Атака РФ по потягу на Одещині 13 серпня / © ДСНС України

Атака РФ по потягу на Одещині 13 серпня / © ДСНС України

Атака РФ по потягу на Одещині 13 серпня / © ДСНС України

Атака РФ по потягу на Одещині 13 серпня / © ДСНС України

Атака РФ по потягу на Одещині 13 серпня / © ДСНС України

Атака РФ по потягу на Одещині 13 серпня / © ДСНС України

Атака РФ по потягу на Одещині 13 серпня / © ДСНС України

Атака РФ по потягу на Одещині 13 серпня / © ДСНС України

Атака РФ по потягу на Одещині 13 серпня / © ДСНС України

Атака РФ по потягу на Одещині 13 серпня / © ДСНС України

Атака РФ по потягу на Одещині 13 серпня / © ДСНС України

Атака РФ по потягу на Одещині 13 серпня / © ДСНС України

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, російські війська 13 серпня вдруге за день атакували залізничний транспорт на Одещині. Цього разу безпілотник влучив у тепловоз, який виконував маневрові роботи, щоб пасажирські поїзди могли роз’їхатися.

Пасажирка поїзда «Одеса — Дніпро», який зазнав ворожої атаки, поділилася моторошними спогадами про перші секунди удару. За її словами, евакуація почалася буквально за 100 м від безпечної станції, куди прямував склад.

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