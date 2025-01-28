Розчленували та намагалися спалити: на Закарпатті сталось жахливе вбивство (фото)

Злочинці намагалися позбутися тіла шляхом спалювання.
На Тячівщині Закарпатської області поліція затримала групу злочинців за жорстоке вбивство місцевого жителя. Тіло жертви зловмисники розчленували та намагалися спалити.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Закарпатської області.
"27 січня о 21.36 поліцейські отримали повідомлення від мешканки Тячівського району про зникнення її чоловіка. Жінка розповіла, що він пішов з дому ще 24 січня вранці і з того часу не повертався та не відповідає на дзвінки", - йдеться у повідомленні.
Поліція Тячівщини встановила, що зниклий 37-річний чоловік останній раз був з трьома односельцями на застіллі. Під час перевірки будинку 44-річного жителя села Терново, де і проходило застілля виявили сліди крові.
Правоохоронці прийняли рішення детально оглянути помешкання. Увійшовши до гаражного приміщення поліцейські виявили закривавлену бензопилу, а поруч – клітчасту сумку, в якій знаходився тулуб людини без рук, ніг та голови. В цьому ж приміщенні було виявлено й ампутовані частини тіла.
Оперативники кримінальної поліції, спільно з працівниками Управління карного розшуку обласної поліції, затримали власника будинку, де відбувалося застілля, та двох інших фігурантів — 16-річного і 19-річного жителів цього ж села.
Під час невідкладних слідчих дій, за участі криміналістів, було встановлено, що до вбивства та розчленування 37-річного чоловіка причетні всі троє підозрюваних. Крім того, зловмисники намагалися позбутися тіла шляхом його спалювання.
Нагадаємо, у Стрию на Львівщині поліцейські затримали 34-річного чоловіка, який з особливою жорстокістю вбив свою 57-річну матір.
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