Розчленували та намагалися спалити: на Закарпатті сталось жахливе вбивство (фото)

На Тячівщині Закарпатської області поліція затримала групу злочинців за жорстоке вбивство місцевого жителя. Тіло жертви зловмисники розчленували та намагалися спалити.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Закарпатської області.

"27 січня о 21.36 поліцейські отримали повідомлення від мешканки Тячівського району про зникнення її чоловіка. Жінка розповіла, що він пішов з дому ще 24 січня вранці і з того часу не повертався та не відповідає на дзвінки", - йдеться у повідомленні.

Поліція Тячівщини встановила, що зниклий 37-річний чоловік останній раз був з трьома односельцями на застіллі. Під час перевірки будинку 44-річного жителя села Терново, де і проходило застілля виявили сліди крові.

Чоловіка, який зник кілька днів тому, знайшли розчленованим

Правоохоронці прийняли рішення детально оглянути помешкання. Увійшовши до гаражного приміщення поліцейські виявили закривавлену бензопилу, а поруч – клітчасту сумку, в якій знаходився тулуб людини без рук, ніг та голови. В цьому ж приміщенні було виявлено й ампутовані частини тіла.

Чоловіка, який зник кілька днів тому, знайшли розчленованим

Оперативники кримінальної поліції, спільно з працівниками Управління карного розшуку обласної поліції, затримали власника будинку, де відбувалося застілля, та двох інших фігурантів — 16-річного і 19-річного жителів цього ж села.

Під час невідкладних слідчих дій, за участі криміналістів, було встановлено, що до вбивства та розчленування 37-річного чоловіка причетні всі троє підозрюваних. Крім того, зловмисники намагалися позбутися тіла шляхом його спалювання.

Чоловіка, який зник кілька днів тому, знайшли розчленованим

Нагадаємо, у Стрию на Львівщині поліцейські затримали 34-річного чоловіка, який з особливою жорстокістю вбив свою 57-річну матір.

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