Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Розчленували й спалили тіло: СБУ ідентифікувала росіян, які вбили українського патріота на Харківщині

Розчленували й спалили тіло: СБУ ідентифікувала росіян, які вбили українського патріота на Харківщині

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
630
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Розчленували й спалили тіло: СБУ ідентифікувала росіян, які вбили українського патріота на Харківщині

Росіяни, які вбили українця на Харківщині

Воєнні злочинці відповідатимуть за звірства, скоєні в Україні.

СБУ ідентифікувала трьох російських військових, які під час окупації Харківщини вбили українського патріота. Його тіло розчленували й спалили.

Про це повідомляє СБУ.

Що відомо про злочин

Встановлено, що злочини під час окупації Харківщини чинили військові 7-го окремого мотострілецького полку збройних сил РФ Віталій Піддубний та Олексія Горбунова, а також Руслан Гончаров – військовий 202-го мотострілецького полку країни-агресора. Навесні 2022 року вони брали участь у захопленні Куп’янського та Ізюмського районів області й проводили там каральні акції проти місцевих жителів.

"Під час таких "рейдів" рашисти масово викрадали і вбивали людей. За даними слідства, у ході одного з таких "нальотів" на території Шевченківської громади Куп’янського району Піддубний застрелив з автомата місцевого фермера. Намагаючись приховати злочин, фігурант разом з Горбуновим та Гончаровим розчленували тіло вбитого чоловіка, а потім спалили його", - встановили співробітники СБУ.

Також зловмисники:

  • вдиралися до помешкань цивільних громадян і викрадали приватне майно (автомобілі, побутову техніку та гроші);
  • погрожували вбивством малолітніх дітей за спротив;
  • намагалися переправити намародерене за місцем проживання в Росії.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності. Кожного з них, запевнили в СБУ, буде знайдено і покарано.

Раніше СБУ повідомила про підозру соратнику терориста Мотороли.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
630
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація