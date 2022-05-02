Роздягли догола, змусили з'їсти хрестика: жителі Димера розповіли, як їх катували окупанти в лісі

Двоє мешканців Димера, що розташоване в 30 кілометрах від Києва, розповіли про катування російськими військовими, які понад місяць тримали селище в окупації. Крім армійців, там були бійці Росгвардії та кадирівці.

Чоловіки розповіли, як їх захопили, били, принижували, а згодом кинули до ями в лісі, де загалом окупанти утримували щонайменше 13 людей.

Про це інформує Радіо Сводоба.

"Я йшов собі просто по вулиці. Ворота одного з будинків були привідчинені, звідти виглядав бурят. Їм не сподобалося те, що я озирнувся на їхню машину "Урал", яка стояла в одному з дворів. І він тоді сказав мені: "Що ти заглядаєш, ти, напевно, корегувальник", - розповідає 73-річний житель селища Димер Михайло Кушнір.

Михайла Кушніра захопили окупанти, фото / Радіо Свобода

Чоловіка окупанти заштовхали в середину цього будинку і наказали роздітись.

"Сказав: "Роздягайся". Я роздягнувся догола. Каже: вставай на коліна. Я одразу не зрозумів, що він сказав. Тоді другий бурят підбігає до мене і прикладом б’є по обличчю. Вибив зуби. І щелепу сильно задів", - розповідає чоловік.

У цьому будинку Михайла Кушніра протримали у заручниках півтори доби. На другий день його та інших мешканців російські військові посадили в машину і повезли до Димерського лісництва.

Спершу місцевих чоловіків посадили в лісі у бліндажі, де вони провели добу.

Радіо Свобода

"Туди вони підселяли росіян, а вони підслуховували, хто що говорить. На другий день ми були вже в ямі. В ямі спочатку було 8 чоловіків. Потім привезли ще чотирьох, наскільки я пригадую. Ні їсти, ні пити ніхто не давав. В туалет не пускали. Ямку зроби собі, сходи по потребі і все", – розповів Михайло.

сайт Радіо Свобода

44-річний водій медичної служби Олег Черненко також пережив катування російськими військовими. Разом з Михайлом та братом Олега також утримували в ямі у лісі.

сайт Радіо Свобода

"Сусід мій сказав, що брат корегувальник був. Спочатку вони приїхали до мене, запитували, де брат. Я кажу: у мене його немає. Той сусід, що здав, каже: він у квартирі. Пішли, забрали його – і привели до мене. І мене теж забрали. Спочатку нас десь у поле вивезли. Там били "харашо". Змусили навіть золотого хрестика ковтнути. Зірвав і каже: "Ковтай", - розповідає Олег Черненко.

Чоловік каже, що російські військові били його брата "обухом, сокирою по нозі". А його – теж по нозі, але вже прикладом. Нині у нього – відкритий перелом. З поля обох братів привезли до лісу.

сайт Радіо Свобода

Михайла Кушніра, Олега Черненка та інших полонених російські військові витягли з ями на другий день і змусили йти до іншого місця ув’язнення – цього разу вже до будинку неподалік.

Окупанти наказали чоловікам нікуди їм не виходити, мовляв, все заміновано. Але згодом ув'язнені зрозуміли, що російські військові вже не повернуться, адже почули вночі, як декілька годин поспіль техніка РФ виїжджала колонами з селища.

Щодо брат Олега, то його росіяни залишили у ямі, коли інших полонених переводили до будинку. Після цього рідні вже більше не бачились.

"Мене відпустили через те, що в мене дитя маленьке. Що з братом – навіть не уявляю. Тоді казали, що деякі поїдуть додому, а деяких відвезуть на Гостомель. А далі – не знаю", - підсумував Олег.

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