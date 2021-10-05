Розділили, щоб не бачили страждання одне одного: у лікарні Мечникова в Дніпрі рятують родину з коронавірусом у важкій формі

Розділили, щоб не бачили страждання одне одного: у лікарні Мечникова в Дніпрі рятують родину з коронавірусом у важкій формі

У лікарні Мечникова зараз перебувають кілька родин з важкими формами COVID-19.

У Дніпрі у обласній клінічній лікарні імені Мечникова вщент переповнена ковід-реанімація. Четверо пацієнтів у вкрай важкому стані.

Про це розповів на пресконференції директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

"Сьогодні реанімація Мечникова перевантажена. 25 хворих, четверо із них критичних. Ми робимо все можливе, щоб вони самостійно дихали. Приймаємо найважчих. Швидкі доправляють до нас тих, кого майже не можна врятувати. Хворіють цілими родинами", - розповів Риженко.

Він додав, що зараз у ковід-відділенні Мечникова перебувають три родини, які потрапили у лікарню з важкими формами коронавірусу. Усі важко хворі пацієнти - невакциновані.

"Лідія Степанівна, Михайло Васильович з Марганця. Їм по 80. З школи все життя разом.

Четверту добу перебувають в одній реанімації Мечникова в різних палатах. Лікарі намагаються зробити так, щоб вони не бачили страждання один одного. Їхні діти в ковід-терапії. Залежність від кисню не дає можливості їм говорити", - розповів Сергій Риженко.

Нагадаємо, що у Дніпрі реанімація ковід-відділення лікарні імені Мечникова зараз вщент заповнена важкими пацієнтами з коронавірусом. Усі вони невакциновані.

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