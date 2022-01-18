Роздягався перед камерою: у Херсонській області "хрещений батько" розбещував дитину

Батьки дівчинки не одразу звернулися до поліції.
У Каховці (Херсонська область) суд виніс вирок чоловікові: він пересилав дитині фото та відео інтимних частин свого тіла.
Про це йдеться у Реєстрі судових рішень.
За даними суду, чоловік протягом певного часу перебував на заробітках у Польщі, звідки й надсилав знайомій дитині порнографічні зображення свого тіла. До того ж він наполягав, щоб дівчинка пересилала йому такі самі фото у відповідь.
Підсудний, окрім фото, використав у своїх домаганнях ще й онлайн-дзвінки, під час яких оголювався сам і змушував дівчинку роздягатися перед камерою.
Слідство зафіксувало 8 епізодів порнографічного змісту.
Підозрюваний свою провину не визнав і наголошував, що "хрещений батько" неповнолітній, тому постійно листувався з нею. Звідки у його телефоні фото оголеної дитини - чоловік пояснити не зміг. Щоправда, згодом він все ж таки визнав, що пересилав на номер дівчинки свої оголені фото, однак зазначив, що вони адресувалися її матері.
Мати дівчинки помітила, що її дитина приховує щось і до пізньої години з кимось переписується. Проте неповнолітня заявляла, що вона просто листується з "хрещеним". Лише згодом батьки зрозуміли, що саме “хрещений” вимагав від їхньої дитини у листуванні.
Батьки не одразу звернулися до поліції, а попросили "хресного" припинити надсилати дитині порнографічні фото, а коли останній не припинив інтимне листування – звернулися до правоохоронців.
Рішенням суду чоловік наступні 8 років проведе у місцях позбавлення волі.
Нагадаємо, що у Полтавській області брат зґвалтував молодшу сестру, а мати замовчувала.
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