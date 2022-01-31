Роздяглися і ледь не зайнялися сексом на барній стійці: у Дніпрі дівчата влаштували у нічному клубі "спекотну" нічку (відео)

Роздяглися і ледь не зайнялися сексом на барній стійці: у Дніпрі дівчата влаштували у нічному клубі "спекотну" нічку (відео)

Відвідувачі, які з азартом сприйняли те, що відбувалося, не соромилися торкатися дівчат руками за різні місця.

У Дніпрі дві дівчини влаштували у нічному клубі “спекотну” нічку. Вони залізли на барну стійку, роздяглися та станцювали еротичний танець для відвідувачів.

Відео того, що відбувалося у клубі, згодом потрапило до соціальних мереж.

На роликах видно, як дві дівчини, на вигляд яким близько 20 років, залізли на барну стійку і станцювали для відвідувачів. Одна з них була лише в трусиках, друга — у спідній білизні та кофтині.

Відвідувачі, які з азартом сприйняли те, що відбувалося, не соромилися торкатися дівчат руками за різні місця. А також знімати гарячі танці на камери мобільних телефонів.

У соцмережах пишуть, що пристрасні танці дівчата виконали у нічному клубі "Сфера". У коментарях до публікації користувачі обурилися поведінкою дівчат і самих відвідувачів.

Це чиїсь майбутні дружини та матері.

Боже, нічого нового. Але знімати та викладати це таке собі.

Раніше такого не було навіть у стриптиз барах.

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